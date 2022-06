Het is vandaag de langste dag van het jaar. De zon staat daardoor 's middags hoog aan de hemel. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Later kunnen in het zuiden wat wolkenvelden ontstaan.

In de ochtend kan er plaatselijk mist voorkomen, maar al snel breekt de zon door. De wind is zwak.

Op de Wadden en aan de noordkust wordt het 19 of 20 graden, maar in de regio Amsterdam en Utrecht wordt het 23 graden. In Brabant, Limburg en de Achterhoek kan het plaatselijk zelfs 25 graden worden.

De zonkracht is erg hoog vandaag. Smeer je dus goed in met zonnebrandcrème als je naar buiten gaat.

In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar 9 tot 13 graden.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.