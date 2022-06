De burgemeesters van het Veiligheidsberaad en het kabinet hebben maandagavond geen akkoord bereikt over een nieuw plan om de asielopvang in Nederland beter te organiseren. Later deze week komen zij nog een keer samen om over dit onderwerp te spreken.

De burgemeesters proberen met onder meer staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tot een plan te komen om de problemen in onder meer aanmeldcentrum Ter Apel te voorkomen. Daar was het de afgelopen weken meerdere malen zo druk dat mensen gedurende de nacht op stoelen moesten slapen.

De burgemeesters willen op de korte termijn naar een stabielere opvang, maar uiteindelijk ook een structurele oplossing. Bovendien moet er meer huisvesting komen.

Een van de knelpunten is de financiering. Gemeenten willen garanties, voordat zij zelf investeren om woningen geschikt te maken voor huisvesting van bijvoorbeeld statushouders. Ook wringt het bij gemeenten op het gebied van personeel.

"Er is overal een tekort aan mensen", zegt Van der Burg. Hij erkende dat het kabinet toezeggingen zou moeten doen aan de veiligheidsregio's.

Zowel de bewindsman als het Veiligheidsberaad kan niet beloven dat zij later deze week wel tot een akkoord komen. "Ik heb er vertrouwen in dat wij een oplossing bereiken om de opvang van vluchtelingen goed te regelen. Daar gaan wij constructief mee verder", aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Burgemeesters willen elkaar niet dwingen

Voorafgaand aan het overleg was een aantal burgemeesters al kritisch. Zij willen andere burgemeesters niet dwingen om mensen binnen hun gemeentegrenzen op te vangen.

"Hierdoor komen wij in een onmogelijke positie. Wij werken onderling heel goed samen. Dat wil ik zo houden", zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, zei ook dat de extra verantwoordelijkheden voor veiligheidsregio's moeilijk liggen. Maar het Veiligheidsberaad voelt zich wel verantwoordelijk en wil de problemen helpen oplossen.