De lang onvindbare kroongetuige in het proces tegen Willem Holleeder, Peter la Serpe, is in contact geweest met het Openbaar Ministerie (OM). Dat bevestigt de advocaat van Holleeder, Sander Janssen, na berichtgeving van De Telegraaf.

Janssen zegt begin deze maand op de hoogte te zijn gesteld dat La Serpe geen enkele medewerking meer wil verlenen als getuige. Omdat het OM niet weet waar hij is, kunnen ze hem ook niet dwingen. "Dat is op zichzelf al een bijzondere stellingname", aldus Janssen.

De verklaringen van La Serpe zijn door de rechtbank gebruikt voor het bewijs tegen Holleeder, die in juli 2019 tot levenslang werd veroordeeld. Janssen heeft de betrouwbaarheid van La Serpe altijd betwist en vindt dat het gerechtshof in Amsterdam de huidige houding van de kroongetuige mee moet laten wegen in hun besluit over de geloofwaardigheid van de kroongetuige. Holleeder hoort vrijdag 24 juni het oordeel van het hof in zijn strafzaak in hoger beroep.

Advocaat Mark Teurlings zegt tegen De Telegraaf hetzelfde te hebben gehoord van het OM als Janssen. Teurlings staat Henk R., ook wel bekend als de Zwarte Cobra, bij in de strafzaak die draait om een dubbele moord in 1993 in Antwerpen.

De verdenking dat R. hierbij betrokken is, kwam mede door een verklaring van La Serpe tot stand. Ook Teurlings wilde hem horen, maar hem werd medegedeeld dat La Serpe dit niet wilde en het OM geen mogelijkheden ziet La Serpe op andere gedachten te brengen.