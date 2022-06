De Rotterdamse rechtbank heeft vandaag besloten dat Willem Engel vervolgd mag worden door het Openbaar Ministerie. De voorman van Viruswaarheid wordt onder meer verdacht van opruiing via social media.

Tijdens een zogenaamde regiezitting bij de Rechtbank Rotterdam beriep Engel zich op de vrijheid van meningsuiting en vroeg de rechter om de strafzaak niet ontvankelijk te laten verklaren. De rechter noemde de vrijheid van meningsuiting 'een kolossaal grondrecht', net als het recht van het Openbaar Ministerie om te mogen vervolgen. De rechtbank verwierp de argumenten van Engel en verklaarde het OM ontvankelijk in de strafzaak. Deze zal naar verwachting na de zomer dienen.

Als voorman van actiegroep Viruswaarheid was Engel tijdens de coronapandemie een van de voornaamste critici van het regeringsbeleid. De voormalige dansleraar staat bekend om zijn felle uitlatingen over vaccinatie, mondkapjes en het coronatoegangsbewijs. Hij wordt verdacht van het plaatsen van opruiende berichten op social media. In de rechtszaal werd Engel vandaag bijgestaan door advocaat Michael Ruperti, maar hij voerde voornamelijk zelf het woord.

Door het Openbaar Ministerie wordt hem onder meer verweten dat hij mensen heeft opgeroepen naar de ambtswoning van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen te gaan, die tevens voorzitter van het veiligheidsberaad is.

Ook spoorde Engel volgens het OM zijn achterban aan om te bellen met een verzorgingshuis in Goirle nadat de directie de deuren had gesloten voor bezoekers in verband met de coronapandemie. Hierop ontving het tehuis een stroom aan bedreigingen.

Verder riep de voorman van Viruswaarheid via Twitter mensen op vaccinatie-bussen van de GGD en de GGD- medewerkers te fotograferen, met daarbij de opmerking "voor later zullen we maar zeggen". Eerder riep hij zijn aanhangers al op bewijzen te verzamelen voor "toekomstige tribunalen".

22 duizend burgers deden gezamenlijk aangifte

Eind vorig jaar ondertekenden ruim 22 duizend burgers een collectieve aangifte tegen Willem Engel op initiatief van Norbert Dikkeboom. Hij omschreef Engel als "een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen" en vindt dat Engel met zijn uitlatingen angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking.

De aangevers zijn van mening dat Engels zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Het OM vervolgt Engel vooralsnog alleen wegens opruiing.

In de rechtbank stelde Engel dat er sprake is van een politiek proces en hij herhaalde zijn standpunt dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Volgens hem gingen demonstranten niet naar het huis van burgemeester Bruls vanwege zijn oproep daartoe, maar om "de dingen die hij zelf deed". Volgens Ruperti is Engel een politieke activist die zijn meningen niet onder stoelen of banken steekt. Dat doet hij volgens de advocaat vreedzaam en distantieert hij zich van geweld. "Hij is iemand die nooit scheldt, of bedreigt of intimideert", aldus de raadsman. "In de context van het publieke debat heeft hij zich niet strafbaar gedragen. Dit maakt vervolging onbegrijpelijk."

Rechtbank roept Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols op als getuige

Engel vroeg de rechtbank een hele reeks van getuigen op te roepen, onder wie de staatssecretaris van Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die verzoeken wees de rechter af, evenals het verzoek om aangever Dikkeboom als getuige op te roepen.

De rechter ging wel mee met het verzoek om Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols op te roepen als getuige. Hij adviseerde Engel bij het schrijven van teksten. Ook Mordechaï Krispijn, de organisator van de demonstraties van Viruswaarheid, en demonstrant Marieke Breuls die naar de ambtswoning van Bruls ging, mogen komen getuigen over wat er is gebeurd tijdens demonstraties.

Engel moet zich ook in Den Haag verantwoorden voor de rechter

Engel werd half maart aangehouden omdat hij "gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten heeft geplaatst op sociale media". Hij werd toen na twee weken voorarrest vrijgelaten maar mocht aanvankelijk niet actief zijn op Twitter. Dat verbod werd later opgeheven.

Naast de zaak in Rotterdam moet Engel zich in Den Haag verantwoorden voor de rechter wegens het negeren van een bevel van de politie tijdens een coronademonstratie in die stad in oktober 2020. Hier zou Engel zijn volgers hebben opgeroepen om agenten te arresteren. De zaak in Den Haag zou op 9 juni beginnen maar is uitgesteld op verzoek van Engel om nieuwe getuigen op te kunnen roepen.