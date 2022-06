De gemeente Barneveld geeft toestemming voor het boerenprotest woensdag in het buitengebied van het dorp Stroe, maakte burgemeester Jan Luteijn maandag bekend. De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor grote files in het hele land, omdat trekkers vanuit het hele land naar de Veluwe zullen rijden.

Weggebruikers wordt geadviseerd om dinsdagavond en woensdag goed op de verkeersinformatie te letten, waarschuwt de ANWB.

Ook burgemeester Luteijn van Barneveld maakt zich zorgen over de impact van het boerenprotest op zijn gemeente. "Onze lokale infrastructuur is beperkt en de kans bestaat dat een groot gebied vast komt te staan." Toch is er volgens hem geen reden om het protest te verbieden. Volgens de burgemeester voldoet de organisatie aan de gestelde voorwaarden op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De boeren komen met auto's en op trekkers naar de protestactie. Hierdoor verwacht de gemeente dat de wegen in het midden van het land daardoor volledig dicht komen te zitten. Bedrijven en instanties moeten hier rekening mee houden, schrijft de gemeente. Inwoners van Stroe en scholen in de omgeving krijgen apart informatie over de gevolgen van de manifestatie.

Organisaties rekenen op zeker twintigduizend demonstranten

De agrariërs protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onder meer Agractie, LTO Nederland en Farmers Defence Force (FDF) zijn bij het boerenprotest betrokken. De organisaties rekenen op zeker twintigduizend deelnemers. Veel boeren zijn van plan om op de trekker te komen naar Stroe, dat zo'n zestienhonderd inwoners heeft.

De boeren hebben Stroe als protestlocatie gekozen, omdat de plaats midden in de Gelderse Vallei ligt. In die streek moet de stikstofuitstoot volgens de plannen van het kabinet met 58 procent omlaag. Rond natuurgebieden moet de uitstoot met 70 procent worden verminderd.

De provincie Gelderland is het niet eens met de kabinetsplannen en wil verder met een eigen stikstofplan. De Gelderse Vallei bestaat volgens de provincie uit "vitaal platteland" en moet geen "reservaat" worden.

Boeren keren Den Haag 'de rug toe'

Overigens zou het boerenprotest in eerste instantie weer in Den Haag plaatsvinden. Volgens boerenactiegroep FDF keert het die stad nu juist "de rug toe".

Wel staat op het Malieveld in Den Haag om 7.00 uur nog een ontbijt op het programma. De boeren die daarop afkomen, vertrekken vervolgens om 9.00 uur naar Stroe. Rond dat tijdstip zijn andere boeren juist van plan om "om op persoonlijke titel" naar Den Haag te komen, "maar op de Veluwe komt de grote massa samen", aldus FDF.