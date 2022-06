Er zijn geen aanwijzingen dat het Koninklijk Huis het onderzoek in de strafzaak van Julio Poch heeft geprobeerd te beïnvloeden. Tot die conclusie komt de onderzoekscommissie onder leiding van Rinnooy Kan, die op aanvraag van de Tweede Kamer nader onderzoek naar de zaak deed.

Poch zat acht jaar lang vast in Argentinië op verdenking van medewerking aan dodenvluchten in de jaren tachtig. Daarbij werden tegenstanders van het dictatoriale regime boven zee uit vliegtuigen gegooid. De vader van koningin Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het Koninklijk Huis kwam onder vuur te liggen door een voormalige vicevoorzitter van Eurojust. Dat is een Europese organisatie die zich bezighoudt met internationale samenwerking bij strafzaken. De man verklaarde dat hij in 2007 werd gebeld door een medewerker uit de kringen van het Koninklijk Huis, die zich afvroeg of "die zaak tegen die Argentijnse piloot nou wel nodig was". De beller zou het pijnlijk hebben gevonden voor Máxima.

Volgens de commissie was het Koninklijk Huis pas op de hoogte van het onderzoek naar Poch toen hij in 2009 werd gearresteerd in Spanje. Het zou daardoor "onmogelijk" zijn geweest om twee jaar eerder al aan de bel te trekken.

De commissie kon niet achterhalen wie de vicevoorzitter van Eurojust wél heeft gebeld. Ten tijde van het gesprek waren tientallen mensen in en ook buiten kringen van het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie op de hoogte van de zaak. De commissie zegt er niet aan te twijfelen dat het gesprek inderdaad heeft plaatsgevonden.

Poch werd in 2017 vrijgesproken van eventuele betrokkenheid bij dodenvluchten. De Nederlandse overheid kwam eind vorig jaar met Poch tot overeenstemming over een schadevergoeding.