Er is in Nederland tot dusver geen bewijs gevonden dat iemand is gedrogeerd met een naald. Dat blijkt uit een onderzoek dat de politie uitvoerde onder ongeveer dertig mogelijke gevallen van het zogenoemde 'needle spiking', zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"In geen enkel geval is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof is geïnjecteerd", concludeert de woordvoerder.

De politie startte het onderzoek na meerdere meldingen van mensen die dachten gedrogeerd te zijn. Ook in de media is nog steeds veel aandacht voor het fenomeen.

De politie heeft nu een beeld van de situatie, maar kan nog steeds niet met zekerheid zeggen of needle spiking écht niet voorkomt. Dat er nu geen bewijs is, betekent niet dat het nooit heeft kunnen gebeuren.

Trimbos plaatste al vraagtekens bij 'needle spiking'

Het Trimbos-instituut plaatste vorige maand al vraagtekens bij needle spiking. Dat mensen zich niet lekker kunnen voelen tijdens het uitgaan, kan ook andere redenen hebben, zoals alcohol, stress of vermoeidheid.

Dat werd ook gezien in het Verenigd Koninkrijk, waar eerder dit jaar veel meldingen werden gedaan van needle spiking. Ook daar zijn nog altijd geen bewijzen voor.

Trimbos wil het niet afdoen als een broodjeaapverhaal, zegt een woordvoerder nu. "Mensen hoeven niet bang te zijn dat dit op heel grote schaal gebeurt, maar het kan natuurlijk wel voorkomen. Dan blijft het belangrijk om je eigen gevoelens serieus te nemen en aangifte te doen."

De politiewoordvoerder laat weten dat er nog steeds naar wordt gekeken als er nieuwe meldingen binnenkomen van mensen die vermoedden gedrogeerd te zijn met een naald. Deze incidenten worden op dezelfde manier onderzocht als eerdere meldingen.