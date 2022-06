De politie doet onderzoek naar het overlijden van een NS-conducteur op het station van Hilversum. De man werd onwel na een handgemeen in de trein, maar het is nog niet duidelijk of zijn overlijden het gevolg is van de ruzie. Twee minderjarigen zijn opgepakt.

Volgens de politiewoordvoerder gebeurde het incident rond 22.50 uur. Er ontstond een woordenwisseling tussen de jongens en de conducteur toen hij ze controleerde en aansprak. De conducteur haalde er twee collega's bij, waarna de discussie heviger werd en er "over en weer wat duwen en trekken was", aldus een politiewoordvoerder.

De trein stopte vervolgens in Hilversum, het eerstvolgende station. Daar werd een van de jongens aangehouden. De tweede verdachte werd later thuis aangehouden. Het gaat om jongens van vijftien en zestien jaar. De twee worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Conducteur voelde zich niet lekker na voorval

Volgens de politie werd nog geprobeerd de conducteur te reanimeren nadat hij onwel was geworden, maar het mocht niet baten. De man kwam uit Hengelo en was hoofdconducteur, laat de NS weten. Hij voelde zich na het voorval in de trein niet lekker en ging op een bankje zitten op station Hilversum om bij te komen. Daar zakte hij in elkaar, zegt een woordvoerder.

De woordvoerder benadrukt dat nog volstrekt onduidelijk is hoe de man is overleden en dat er een onderzoek loopt. De politie vraagt of mensen zich willen melden die in de trein zaten of op het perron iets van het incident hebben meegekregen.

De NS spreekt van "enorm verdrietig nieuws, waar we echt ontsteld door zijn" en zegt volledig mee te werken aan het politieonderzoek. "We hebben op stations en in treinen camera's, dat helpt om na te gaan wat er gebeurd is", legt de zegsman uit. De NS staat in contact met nabestaanden en collega's van de overleden conducteur.