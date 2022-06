De Nederlandse crimineel Mink Kok is zaterdag samen met zijn schoonzoon Najim Z. uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. Beiden mannen werden in april in Libanon opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel.

Het tweetal is met een defensievliegtuig opgehaald en onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee overgebracht naar Nederland.

Kok is al decennialang een bekende naam in het criminele circuit. Hij werd eerder veroordeeld voor drugshandel en wapenbezit. Zijn naam viel regelmatig in het proces tegen Willem Holleeder, waar hij tevergeefs meerdere malen als getuige werd opgeroepen.

De zestigjarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020. Die zending raakte vermist en werd uiteindelijk in oktober van dat jaar in beslag genomen in een supermarkt in Duitsland.

Bij zijn aanhouding in de Libanese hoofdstad Beiroet trof de politie volgens Het Parool tientallen zware wapens aan, waaronder raketwerpers.

Verdachten in beeld na hack van Sky ECC

De 41-jarige Najim Z. zou een rol hebben gespeeld bij de smokkel van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. Beide verdachten kwamen in beeld dankzij het kraken van de server van Sky ECC, een aanbieder van versleutelde communicatie.

De mannen worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die beslist over hun voorarrest.