In een brandbrief schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de overheid niet goed genoeg zorgt voor kinderen en jongeren in de asielopvang. Zij krijgen daardoor te maken met stress, geweld, gezondheidsklachten en hebben slechte toegang tot zorg en onderwijs.

De inspecties roepen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in de brandbrief op om in te grijpen. VluchtelingenWerk Nederland sluit zich daarbij aan. "Als kinderen al geen trauma hebben opgelopen in het land dat zij ontvlucht zijn, of op de reis hier naartoe, is de kans aanzienlijk dat zij die hier in de (nood)opvang opdoen", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk.

De asielopvang is al langere tijd overvol en door de grote drukte kunnen medewerkers minder goede opvang en begeleiding leveren dan eigenlijk zou moeten. Ondanks waarschuwingen van het COA, twee maanden geleden, is er weinig verbeterd. De asielopvang verkeert "in een staat van crisis", staat er in de brandbrief.

Vrijdag meldde het kabinet dat er een crisisaanpak voor de vastgelopen asielopvang komt. Ook zei staatssecretaris Van der Burg dat de veiligheidsregio's voor de komende dagen zo'n driehonderd extra opvangplekken hebben toegezegd. Maar de inspecties betwijfelen of de extra maatregelen gaan helpen.

Stress, geweld, gezondheidsklachten

Er zitten ruim tienduizend minderjarigen in de asielopvang, van wie 1.450 zonder ouders of begeleiders. Veel van hen hebben al meer dan veertien weken een verblijfsstatus en hadden dus al lang in een normale woning moeten wonen.

In de centrale opvangstlocatie in Ter Apel zitten minderjarigen volgens de inspectie vaak "weken en soms maanden langer" dan de drie tot tien dagen die daar eigenlijk voor staan.

Toen de inspectie ging kijken in Ter Apel, zaten daar 170 minderjarigen zonder ouders of begeleiders. Dat is drie keer zoveel als normaal de bedoeling is. Het resultaat is dat er niet goed op ze gelet wordt; hun kamers worden vies, ze eten vaak niet samen, ze worden beroofd en er ontstaan onveilige situatie doordat groepjes kinderen en jongeren ruzie maken met elkaar.

Ook komt het vaak voor dat kinderen te lang in de nachtopvang moeten slapen. Die sluit om 6.00 uur 's ochtends, waardoor ze vroeg moeten opstaan.

"We zien dagelijks kinderen die niet meer willen eten en zelfs verschijnselen van ondervoeding hebben. Ook vallen kinderen regelmatig in slaap tijdens de les vanwege vermoeidheidsklachten", zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk.

47 Asielzoekers liggen urenlang buiten aanmeldcentrum Ter Apel

'Herkenbare maar heftige conclusies'

De inspecties begrijpen niet dat voorzieningen voor Oekraïners beter geregeld lijken te zijn, en die plekken niet eens allemaal benut worden. Ze wijzen erop dat discriminatie volgens het kinderrechtenverdrag verboden is.

VluchtelingenWerk noemt de bevindingen van de inspecties "herkenbare maar desalniettemin heftige conclusies". Volgens de vluchtelingenorganisatie zijn de omstandigheden voor met name kinderen en andere kwetsbare groepen in de overvolle azc's en de noodopvanglocaties totaal ongeschikt.

Uit een onderzoek van onder meer UNICEF Nederland en Save the Children zou ook blijken dat de leefomstandigheden van vluchtelingenkinderen in noodopvanglocaties 'beneden alle peil' zijn, schrijft het AD. Ze roepen het kabinet op de kinderen en hun ouders uit de locaties te halen en te zorgen dat ze worden opgevangen in kleinere en stabiele opvanglocaties.