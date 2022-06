Het KNMI heeft voor de nacht van zondag op maandag code geel afgegeven voor het zuiden van Limburg. Het weerinstituut waarschuwt voor stevige onweersbuien.

Er is ook kans op windstoten tot 60 kilometer per uur en in een korte tijd kan veel regen vallen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

De buien trekken maandag via Duitsland weg.