De druk op het aanmeldcentrum Ter Apel is verminderd door onder meer de inzet van de veiligheidsregio's en gemeenten die plek vrijmaken voor asielzoekers. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag.

Bij het aanmeldcentrum hoeft voor de tweede nacht op rij waarschijnlijk niemand meer op stoelen of in tenten te slapen.

Van de vijftig tenten die het Rode Kruis bij Ter Apel had geplaatst, omdat het aanmeldcentrum de laatste tijd overvol was, zijn er inmiddels tien afgebroken. Volgens de woordvoerder zijn er zondagavond tussen de 1.800 en 1.900 asielzoekers in het aanmeldcentrum, waar normaliter plek is voor maximaal 2.000 mensen.

In de loop van de avond en nacht kunnen nog meer asielzoekers aankomen. Daarom houdt de woordvoerder wel een slag om de arm.

Eerder deze week kwam het aantal asielzoekers in Ter Apel ruim boven de 2.200 uit. De woordvoerder spreekt dan ook van "een significante daling". Doordat het zo druk was bij het aanmeldcentrum moesten honderden asielzoekers deze week noodgedwongen slapen in een sportzaal, in een tent of op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Dit weekend zijn zo'n vierhonderd asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar andere locaties. Dit zijn plekken binnen de reguliere opvang van het COA die zijn vrijgekomen en plekken die gemeenten hebben vrijgemaakt na het eerste crisisoverleg van het kabinet. Een groep van 170 asielzoekers is bijvoorbeeld naar de asielzoekerscentra gegaan, onder wie vijftig naar Budel.

'Crisisaanpak asielopvang is in de maak'

Vrijdag stelde het kabinet dat er een crisisaanpak voor de vastgelopen asielopvang komt. Ook zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat de veiligheidsregio's voor de komende dagen zo'n driehonderd extra opvangplekken hebben toegezegd.

Maandag moet Van der Burg een plan overleggen om de komende drie maanden te zorgen voor genoeg opvangplekken. De ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moeten zorgen dat er voldoende plekken komen voor zogenoemde statushouders, mensen die de asielprocedure doorlopen hebben en in Nederland mogen blijven. Ook dat plan moet er maandag liggen.