Duizenden klimaatbetogers hebben zondagmiddag meegelopen in een mars door het centrum van Rotterdam. Het klimaatprotest verliep zonder incidenten, de politie spreekt van "een mooie dag".

Volgens een inschatting van de organisatie waren er zo'n tienduizend demonstranten. De gemeente ging van tevoren uit van 25.000 aanwezigen. Aan klimaatmarsen in Amsterdam, in november vorig jaar en in maart 2019, deden ongeveer 40.000 mensen mee.

De politie hoefde rond de mars geen enkele aanhouding te verrichten, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. "Vandaag was een voorbeeld van hoe het moet."

Ook de organisatoren waren tevreden over het verloop van de mars. "Voor Rotterdam, een laaggelegen kuststad, is dit de hoogste opkomst ooit voor een klimaatdemonstratie", zegt Vatan Hüzeir, woordvoerder namens de Klimaatcrisis Coalitie. Bij die coalitie zijn onder meer Greenpeace, Oxfam Novib, vakbond FNV, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Fridays for Future aangesloten.

De klimaatbetogers begonnen na een kort podiumprogramma op het plein voor de Markthal rond 13.45 uur aan hun tocht door het centrum van de Maasstad. Met vlaggen, speeches, spandoeken en borden vroegen de demonstranten aandacht voor onder meer een beter klimaatbeleid en een groenere levensstijl.

Verkeersregelaars en de politie hielden het verkeer tegen om de stoet te laten passeren. De route ging onder meer via de Blaak, de Coolsingel en het Hofplein en eindigde zo'n twee uur later op de beginplaats. Daar werd de dag afgesloten met sprekers en muziek. Omdat het begon te regenen, gingen volgens de politie veel deelnemers snel naar huis.