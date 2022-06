Komende week blijft het droog en zal de zon zich regelmatig laten zien. Vanaf woensdag wordt het echt zomers met donderdag kans op temperaturen van 28 tot 30 graden, meldt Weerplaza.

Maandag blijft het overal droog, met uitzondering van Limburg waar mogelijk 's ochtends een bui valt. De zon verdwijnt achter dikke stapelwolken. Het koelt af door een matige noordelijke wind. Het wordt een graad of 18 op de Waddeneilanden en zo'n 23 graden in Limburg. 's Avonds wordt het rustiger en lost de bewolking op.

Dinsdag is met de start van de zomer de langste dag van het jaar. De temperatuur stijgt in het oosten en zuiden van het land tot maximaal 27 graden. In de rest van het land wordt het iets minder warm, met een temperatuur van 22 graden.

Vanaf woensdag wordt het weer zomers en warm. Het blijft droog, maar door de warmte is er af en toe kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Donderdag wordt de warmste dag met maximaal 30 graden.

Vrijdag verloopt nog vrij warm met maxima van 23 tot 27 graden, maar dan zijn in het hele land buien mogelijk. In het laatste weekend van juni wordt het minder warm en is er naast zonneschijn overal kans op buien.