De politie in Rosmalen heeft zondag drie honden in beslag genomen. De dieren beten een groot aantal schapen dood in natuurgebied Binckhorst.

In totaal stierven zestien schapen van een kinderboerderij, maakte de politie bekend. Drie schapen werden dusdanig verwond door de honden dat zij uit hun lijden moesten worden verlost.

Op de kinderboerderij is volgens de politie met grote verslagenheid gereageerd. De dieren liepen los in het natuurgebied, dat vrij toegankelijk is.

Het Openbaar Ministerie zal besluiten wat er met de honden gaat gebeuren. Tegen de verantwoordelijke hondenbezitter is aangifte gedaan. De dode schapen werden door een bedrijf weggehaald.