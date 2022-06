Bij een ongeluk met een spookrijder op de A28, ter hoogte van het Drentse Hooghalen, zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen en vijf anderen gewond geraakt.

De spookrijder, een 30-jarige man uit Assen, botste frontaal op de auto van een 35-jarige vrouw uit Leek, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Beiden kwamen hierbij om het leven.

Bij het ongeval raakten vervolgens ook drie andere voertuigen betrokken. Daarin zaten de vijf slachtoffers die gewond zijn geraakt.

De politie kreeg rond 0.30 uur een melding van een spookrijder die met hoge snelheid over de A28 reed vanaf Haren. Meerdere agenten gingen op de melding af. Nabij Assen leek de spookrijder te stoppen, maar toen agenten naderden ging hij ervandoor.

Vervolgens werd de achtervolging ingezet. Agenten hebben geprobeerd te waarschuwen voor een spookrijder, maar rond Hooghalen ging het mis.

Op de plaats van het ongeluk is onderzoek gedaan door specialisten van de politie. De weg is hiervoor meerdere uren in beide richtingen afgesloten geweest, maar is inmiddels weer open. Er is onder meer sporenonderzoek gedaan en er zijn getuigen gehoord.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook vraagt de politie om eventuele dashcambeelden te delen waarop de spookrijder te zien is.