Een brand in een schuurtje in een woonwijk in Eindhoven is zondagochtend overgeslagen naar vier andere schuurtjes en zes huizen. Drie huizen en de schuurtjes raakten daarbij ernstig beschadigd.

De bewoners van alle zes de huizen kunnen naar verwachting niet naar huis vanavond, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen NU.nl.

De brand aan de Cornelis Trooststraat brak vanochtend om 6.30 uur uit. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Alle zes de huizen raakten beschadigd door de brand. Bij drie van de huizen zijn de beschadigingen zeer fors waardoor ze onbewoonbaar zijn, vertelt de woordvoerder. Bij een van de huizen zou de brand zelfs de zolder hebben bereikt.

Om 8.00 uur had de brandweer de brand onder controle. "Nu zijn we nog bezig met de laatste handelingen ter plekke."