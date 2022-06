Er staat zondag een noordelijke wind, waardoor het een stuk koeler is dan de afgelopen dagen. Het wordt vanmiddag maximaal 16 graden aan zee tot 24 graden in Limburg.

Het weerbeeld is ook anders; wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar af. Verspreid over het land komen een aantal buien voor, met soms wat onweer. In een groot deel van het land blijft het echter droog.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.