Het was heet vandaag. De temperaturen liepen in het zuiden van het land op tot 35 graden. In de ochtend stonden de wegen naar Scheveningen al vol en op festivalterreinen werd extra water beschikbaar gesteld. Nederland maakte zich klaar voor een hete dag. Hieronder een overzicht in beeld.

Er was veel drukte op de wegen richting het strand van Scheveningen. Er was veel drukte op de wegen richting het strand van Scheveningen. Foto: ANP

Badgasten zoeken verkoeling op het Scheveningse strand. Met een temperatuur van 30 tot 35 graden was het tropisch warm in Nederland. Badgasten zoeken verkoeling op het Scheveningse strand. Met een temperatuur van 30 tot 35 graden was het tropisch warm in Nederland. Foto: ANP

Ook surfers zochten het verkoelende water op. Ook surfers zochten het verkoelende water op. Foto: ANP

Tijdens de tweede dag van het muziekfestival Pinkpop was het heet. Tijdens de tweede dag van het muziekfestival Pinkpop was het heet. Foto: ANP

Een festivalganger probeert wat af te koelen tijdens Pinkpop. Een festivalganger probeert wat af te koelen tijdens Pinkpop. Foto: ANP

Er werd volop water uitgedeeld aan de bezoekers. Er werd volop water uitgedeeld aan de bezoekers. Foto: ANP

Het Rode Kruis hielp mee om de bezoekers van Pinkpop van water te voorzien. Het Rode Kruis hielp mee om de bezoekers van Pinkpop van water te voorzien. Foto: ANP

Ook de bezoekers van Roze Zaterdag in Rotterdam probeerden het hoofd koel te houden. Ook de bezoekers van Roze Zaterdag in Rotterdam probeerden het hoofd koel te houden. Foto: ANP

Roze Zaterdag is een jaarlijks landelijk evenement dat met een mars, informatiemarkt en optredens stilstaat bij de emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap. Roze Zaterdag is een jaarlijks landelijk evenement dat met een mars, informatiemarkt en optredens stilstaat bij de emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap. Foto: ANP