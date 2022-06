Aan een moeder van een communicantje zou de pastoor kortgeleden een ongepast filmpje hebben laten zien. Het bisdom Roermond heeft de pastoor van drie Zuid-Limburgse parochies Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem op non-actief gezet.

Volgens dagblad De Limburger liet de pastoor een seksfilmpje aan de vrouw zien toen zij iets bij hem kwam terugbrengen. De vrouw heeft van dit incident melding gemaakt bij het bisdom, die de pastoor vervolgens in de pauzestand heeft gezet.

Een woordvoerder van het bisdom weet niet wat de pastoor haar bij die gelegenheid heeft getoond. "In ieder geval iets wat niet netjes is", zegt hij. "De pastoor heeft toegegeven dat het om een ongepast filmpje ging. We zoeken nog uit wat hij daar precies mee bedoelde en waarom hij dit soort filmpjes liet zien."

Het gebeuren veroorzaakte grote onrust in de groep ouders wier kinderen de communie moeten doen. "Daardoor kan de dankviering voor de communicantjes en de sacramentsprocessie niet doorgaan", aldus de woordvoerder. De gewone missen gaan wel door, zij worden opgedragen door een andere celebrant.

De pastoor was zaterdag niet voor een reactie beschikbaar.