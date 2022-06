Het KNMI waarschuwt voor zeer hoge temperaturen in Limburg. Het kwik loopt daar zaterdagmiddag op sommige plaatsen op tot 35 graden. Het KNMI heeft code geel uitgegeven en wijst erop dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid door de hitte gezondheidsklachten kunnen krijgen. Ook in andere provincies kunnen mensen last krijgen van de warmte.

Het is niet overal in Nederland zo warm. De verschillen in temperatuur zijn zaterdag groot: in het noordelijke kustgebied wordt het maar net 20 graden. Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag is er kans op regen- en onweersbuien. Zondag is de hitte voorbij en volgt een bewolkte dag met een enkele bui, aldus het KNMI.

Het RIVM gaf eerder al aan dat de luchtkwaliteit in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland zaterdag slecht wordt door smog. Het instituut adviseerde mensen die daar gevoelig voor zijn zware lichamelijke inspanning te beperken of binnen te blijven.

Ook het Longfonds waarschuwde mensen met longklachten voorzichtig te zijn vanwege de hitte. "Probeer zo veel mogelijk je buitenactiviteit te doen op de momenten dat de lucht schoon is. Of blijf binnen en vermijd inspanning", raadde de organisatie aan.

De festivalorganisatie achter Pinkpop in het Limburgse Landgraaf raadt bezoekers aan om genoeg water te drinken. Er zijn extra watertappunten op het festivalterrein en mensen mogen hun eigen drinkfles meenemen.

Billie Eilish-fans gewaarschuwd om niet te vroeg te komen

In Amsterdam klinkt ook een waarschuwing gericht aan de fans van Billie Eilish. Ziggo Dome-directeur Danny Damman adviseert hen om niet te vroeg voor de deur te gaan zitten in verband met de hitte.

Zaterdagavond staat de twintigjarige Eilish op het podium, maar vrijdagavond zaten de eerste fans al voor de ingang. Inmiddels zitten er honderden mensen voor de deur om het beste plekje in de zaal te bemachtigen.

De temperatuur in Amsterdam kan zaterdagmiddag flink oplopen. De Ziggo Dome adviseert fans om pas aan het einde van de middag of het begin van de avond naar de concertzaal toe te komen. Op sociale media delen fans massaal foto's en video's van hun plekje voor de deur.