Op luchthaven Schiphol ontstaan zaterdag lange wachtrijen. Veel reizigers staan ook buiten de luchthaven in rijen te wachten, waar de temperatuur oploopt. Volgens de luchthaven is er sprake van een gemoedelijke sfeer en delen medewerkers flessen water uit om reizigers tegemoet te komen.

Reizigers moeten rekening houden met een urenlange wachttijd. Schiphol probeert de reizigers die buiten moeten wachten zoveel mogelijk in de schaduw te zetten. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus de woordvoerder.

Zaterdag wordt het in delen van het land ruim 30 graden. Op Schiphol blijft het kwik zo rond de 26 graden hangen.

De Nederlandse ambassadeur in Malta, Frank Keurhorst, is zaterdag één van de circa 52.000 mensen die zaterdag vertrekt vanaf Schiphol. Keurhorst heeft naar eigen zeggen ruim drie uur in wachtrijen gestaan en bevestigt de lezing van de Schipholwoordvoerder dat er sprake is van een gemoedelijke sfeer.

Volgens de Schipholwoordvoerder komen er zaterdag ook ruim 50.000 reizigers aan op de luchthaven en maken nog meer mensen een overstap.

Er is volgens hem geen sprake van uitzonderlijke drukte. De luchthaven kondigde deze week maatregelen aan om de drukte in de zomertijd te beteugelen. Zo is er in juli en augustus een limiet van het aantal reizigers dat per dag mag vertrekken. Op de drukste dagen in juli mogen dat er 67.500 zijn, tot 72.500 in augustus.

Topman Dick Benschop stelt dat in juli gemiddeld 13.500 passagiers per dag minder dan gepland zullen vertrekken.