Wie komende weken de auto pakt om op vakantie te gaan, kan de reis beter niet op zaterdag beginnen, waarschuwt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie. Op zaterdag kan het namelijk vooral in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk bijzonder druk worden, met files en vertragingen tot gevolg.

Op de Route du Soleil, de snelweg naar Zuid-Frankrijk en Spanje, zijn vijf zaterdag in juli en augustus aangemerkt als 'zwarte zaterdagen'. Dan wordt er extreme drukte verwacht op de weg en bij tankstations, wegrestaurants en tolpoortjes.

Om de zomerdrukte aan te kunnen wordt in Oostenrijk overwogen om het verkeer op de routes naar Italië, Slovenië en Kroatië te doseren, door een 'Blockabfertigung'. Maar als in Oostenrijk het verkeer wordt gedoseerd, kunnen op Duitse wegen files ontstaan.

Reis liever op vrijdag of zondag

Wat de verkeersdrukte ook verergert, is het toenemende aantal mensen dat naar meerdere plekken reist. Broekhuis: "We zien dat er meer en meer wordt gewisseld van reisbestemming op zaterdag. Vroeger bleef men twee of drie weken op één plek, nu zien we dat er soms elke week van accommodatie en bestemming wordt gewisseld, wat tot extra verkeersdrukte leidt." Volgens hem is het beter om op vrijdag of zondag te reizen, of een doordeweekse dag.

De problemen op Schiphol zullen er ook voor zorgen dat meer vakantiegangers het vliegtuig verruilen voor de auto, zegt Broekhuis. "De krapte op Schiphol staat niet alleen. Die signalen ontvangen wij ook uit veel andere West-Europese vakantielanden."

Ook hulpdiensten hebben het druk

In de zomer is het voor de ANWB altijd alle hens aan dek. Wie geen zin heeft om in de hitte langs de weg op hulpdiensten te wachten, doet er goed aan om tijdig een onderhoudsbeurt voor de auto te plannen. Ook garages gaan namelijk gebukt onder personeelstekorten en onderdelen zijn moeilijker leverbaar. Ook is het handig om een reservewiel mee naar het buitenland te nemen. "Hulpdiensten hebben het druk op zaterdag en dan kan het gebeuren dat je met een lekke band erg lang op hulp moet wachten. Dan kun je beter zelf je band verwisselen."