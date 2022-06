De hitte bereikt zaterdagmiddag zijn hoogtepunt met temperaturen die op veel plaatsen uitkomen op 30 tot 35 graden. Het KNMI geeft voor de middag code geel af. Het gaat daarbij om het zuidoosten van het land.

Er kunnen wat sluierwolken voorkomen, maar verder is het een zonovergoten dag. Op veel plaatsen worden tropische temperaturen van 30 graden bereikt. De warmste lucht bevindt zich in het zuiden en zuidoosten. In het zuiden van Limburg kan het zelfs 35 graden worden.

Opnieuw schijnt de zon erg fel met UV-index 7-8. Ga je naar buiten, smeer je dan goed in met zonnebrandcrème.

In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Door de hogere luchtvochtigheid voelt het soms drukkend warm.

Vanavond trekt vanuit het noordwesten koelere lucht ons land binnen. De hitte zal hierdoor geleidelijk wegtrekken. Er bestaat daarbij kans op een aantal stevige buien, eerst in het noorden van het land en tijdens de nacht naar zondag mogelijk ook in het midden en zuiden.

