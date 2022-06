Op veel plekken in het land zal de temperatuur in het weekend stijgen tot meer dan 25 graden. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg heeft het KNMI zelfs code geel uitgegeven in verband met de hitte. Daar kan het kwik stijgen tot boven de 35 graden.

Gedurende het weekend zullen er grote temperatuurverschillen ontstaan tussen het noorden en zuiden. Waar de zuidelijke provincies te maken kunnen krijgen met temperaturen van ruim 35 graden, is de verwachting dat het in de noordelijke provincies afkoelt naar 15 graden op zondag.

Vrijdagmiddag- en avond is het in vrijwel het gehele land 25 graden of warmer. Na een zwoele nacht zal de temperatuur zaterdag opnieuw op veel plekken stijgen. In het zuiden tot ruim 30 graden, in het noorden zal dan het kwik al niet ver boven de 20 graden uitkomen.

In Noord-Brabant en Limburg geldt zaterdag overdag code geel vanwege de hitte. Daar kan het wel 35 graden worden. "Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door de hitte", aldus het KNMI.

Het weerinstituut spreekt van "een uitzonderlijk warme dag" en raadt mensen aan voldoende te drinken en zichzelf en de woning koel te houden. Ook luidt het advies om lichamelijke inspanning te beperken, met name in de middag. De hittewaarschuwing voor Noord-Brabant en Limburg geldt vooralsnog tussen 13.00 en 21.00 uur.

In noordelijke provincies zal zaterdag en zondag de wind toenemen, en op de Waddeneilanden is kans op een enkele bui. Zondag neemt de kans op buien in het hele land toe, maar het is niet zeker hoe ernstig die zullen zijn. Mogelijk zitten er ook onweersbuien tussen.