Een 61-jarige vrouw is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt nadat ze werd overreden door een dierenambulance op het strand van Bloemendaal. De vrouw was een zeehond aan het fotograferen en werd door de bestuurder van de ambulance over het hoofd gezien, zegt een woordvoerder van Reddingsbrigade Bloemendaal tegen NU.nl.

"De vrouw maakte liggend foto's van de zeehond nadat de dierenambulance het dier had geholpen. Toen de ambulance vervolgens achteruitreed, kwam de vrouw onder de wagen", vertelt de woordvoerder van de reddingsbrigade aan NU.nl.

Omstanders snelden naar de vrouw onder de auto toe, en hielden haar aan de praat, vertelt hij. Enige tijd later kwam ook de brandweer ter plaatse. "Die heeft de wagen omhoog getakeld. De vrouw is vervolgens afgevoerd met een traumahelikopter."

Reddingsteam Zeedieren-Velsen, waarvan de dierenambulance is, is vrijdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie. De politie wil niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. De politiewoordvoerder kan ook niets zeggen over haar toestand.