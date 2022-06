Het Noorse vliegtuigje dat begin juni in het havengebied in Rotterdam neerstortte, werd kort voor de crash gezocht door een helikopter van de Nederlandse politie. Van het vliegtuig ontbreekt sindsdien ieder spoor. Dat zegt een woordvoerder van de politie desgevraagd tegen NU.nl na berichtgeving van de Noorse krant Bergens Tidende.

Het vliegtuigje vloog 5 juni rond 17.30 uur het luchtruim van Schiphol binnen. Vervolgens werd een politiehelikopter ingeschakeld om contact te krijgen met het toestel. Dat is niet gelukt, aldus de woordvoerder.

Hoe en waar het vliegtuigje uiteindelijk te water kwam, is nog steeds niet duidelijk. Inmiddels duurt de zoektocht al dertien dagen. Er zijn alleen enkele delen van het vliegtuigje en wat spullen van de twee inzittenden gevonden. De personen zelf en de andere delen van het toestel zijn spoorloos.

Het grootste gedeelte van het gebied waarin het vliegtuigje kan zijn neergestort, is volgens de politiewoordvoerder inmiddels onderzocht. "Als we dat gebied volledig hebben onderzocht, dan stoppen we op een gegeven moment met zoeken." Hij kan niet zeggen hoelang dat nog duurt, maar de verwachting is dat er niet lang meer gezocht zal worden.

In het vliegtuigje zaten een vader en zoon uit de Noorse stad Bergen. Het toestel is vanuit die stad in het zuidwesten van Noorwegen opgestegen en naar Duitsland gevlogen. Daar maakten ze een tussenstop, waarna ze vervolgens naar Frankrijk zouden vliegen. Maar boven het Calandkanaal in Rotterdam stortte het toestel neer.