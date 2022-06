De politie heeft donderdagavond twee mannen aangehouden op verdenking van een online doodsbedreiging aan het adres van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

De verdachten zijn een 29-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Utrecht. De politie weet nog niet wie van de twee het bericht donderdag heeft verstuurd, maar houdt beide mannen vast vanwege de ernst van de bedreiging.

Dijksma heeft direct aangifte gedaan bij de politie, meldt ze vrijdag op Twitter. De burgemeester schrijft dat dit soort bedreigingen "een grote impact" hebben en dat ze "ver over de grens" gaan.

De Utrechtse recherche pakte het onderzoek gelijk op, omdat de uitingen "van dusdanig ernstige aard" zijn. Het onderzoek loopt nog, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten. Het is nog niet bekend wat de motieven zijn achter de bedreiging.

Het is niet de eerste keer dat Dijksma een doodsbedreiging ontvangt. In oktober 2021 deed de burgemeester ook al aangifte na meerdere bedreigingen. Dijksma ontving die berichten nadat een restaurant in Utrecht de deuren moest sluiten omdat de eigenaren weigerden de gasten om een coronatoegangsbewijs te vragen.