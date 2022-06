Het wordt vrijdag een zonovergoten dag met hoge temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Zaterdag wordt het nog warmer, met maximumtemperaturen van 33 tot 35 graden.

In de ochtend kan er wat lichte bewolking zijn, maar in de loop van de ochtend breekt de zon volledig door. De wind komt uit het zuiden en brengt tropisch weer ons land binnen.

Na het middaguur wordt het in het zuiden van het land tropisch met temperaturen rond of zelfs iets boven 30 graden. In het midden wordt het 27 tot 29 graden en ook in het noorden komt de maximumtemperatuur ruim boven 25 graden uit. Op de stranden zorgt de wind voor wat verkoeling.

Het is vandaag oppassen voor de hoge zonkracht. Op veel plekken zal zonkracht 7 worden bereikt en in het midden en zuiden van het land kan dit zelfs oplopen tot sterkte 8. Bij deze waarden kan een gevoelige huid binnen een kwartier verbranden.

Pas na zonsondergang gaat de temperatuur naar beneden, al blijft het een warme nacht. Het wordt niet kouder dan 16 tot 19 graden.

