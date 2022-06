Zo'n 75 personen bevinden zich donderdagavond op stoelen in de wachtruimte van het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel, omdat er niet genoeg bedden voor hen beschikbaar zijn. Dat meldt een woordvoerder van het COA ter plaatse aan NU.nl. Er arriveren rond 22.00 uur nog steeds asielzoekers in het aanmeldcentrum.

De problemen met de opvang van de asielzoekers spelen al maanden. Het Rode Kruis besloot maandag en dinsdag in totaal vijftig noodtenten op het terrein van het aanmeldcentrum te plaatsen om het leed te verzachten.

Donderdag liet de Nederlandse tak van de noodhulporganisatie aan NU.nl weten de tenten binnen enkele dagen weer af te breken. Dat was een pressiemiddel om de overheid te dwingen om met een structurele oplossing te komen.

Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt donderdagavond dat de organisatie zeker geen extra noodtenten zal plaatsen. "Ons signaal is duidelijk. Noodtenten plaatsen is geen structurele oplossing."

Volgens het Rode Kruis bevonden eerder op donderdagavond vrouwelijke asielzoekers zich met hun kinderen in de openlucht op het terrein van het aanmeldcentrum. Ze zouden hebben laten weten honger en dorst te hebben.

Staatssecretaris heeft nog geen oplossing

Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik, het COA en staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) bespraken de situatie donderdagavond in een spoedoverleg, maar kwamen niet tot concrete oplossingen. Dat bevestigt het Rode Kruis tegenover deze site. De bewindspersoon riep wel alle gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De Groningse gemeenten Veendam en Stadskanaal gaven gehoor aan de oproep van de staatssecretaris. Ongeveer tweehonderd asielzoekers kunnen vanaf donderdag terecht op tijdelijke opvanglocaties in de twee gemeenten.

Veendam en Stadskanaal kunnen geen extra mensen opnemen. De 75 personen in de wachtruimte van het COA zijn hiermee dus niet geholpen.

"Vol is vol", zegt de COA-woordvoerder hierover tegen deze site. "Andere gemeenten zullen in actie moeten komen."

Tenten van Rode Kruis waren 'pure noodoplossing'

Het Rode Kruis had de vijftig vierpersoonstenten geplaatst als "pure noodoplossing" op de korte termijn. "In ieder geval kunnen nu tweehonderd mensen tijdelijk terecht op een veldbed", liet een Rode Kruis-woordvoerder dinsdag weten. Volgens de noodhulporganisatie voldoen de tenten niet aan de humanitaire standaarden voor langdurige opvang.

Het opvangcentrum in Ter Apel heeft voor veel asielzoekers geen plek. In de nacht van zondag op maandag moesten iets meer dan honderd mensen op een stoel in het aanmeldcentrum slapen. De problemen op de opvanglocatie spelen al maanden.

De grote nood in de asielopvang is "een crisis die het Rijk zelf creëert en in stand houdt", zo schreven de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) dinsdag in een advies aan het kabinet.