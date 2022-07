Van zaterdag tot en met woensdag vieren honderden miljoenen moslims over de hele wereld het Offerfeest (Ied-al-Adha). Ook een groot deel van de ongeveer een miljoen Nederlandse moslims doet mee. Waar draait het jaarlijkse islamitische feest om?

Het Offerfeest is naast Ied-al-Fitr (het 'Suikerfeest'), een van de belangrijkste feesten voor moslims. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham in het jodendom en christendom).

Moslims geloven dat Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor Allah (God in het Arabisch). Vlak voordat de geblinddoekte profeet zijn zoon wilde offeren, verving Allah de zoon door een ram. In plaats van de jongen slachtte Ibrahim het dier.

Moslims eren Ibrahims daad van toewijding en Allahs barmhartigheid door elk jaar een dier te offeren. Tijdens dit islamitische feest wordt per gezin een dier ritueel geslacht.

Kopers halen hun bestelde lamsvlees af bij een vrachtwagen. Kopers halen hun bestelde lamsvlees af bij een vrachtwagen. Foto: ANP

Het Offerfeest wordt gevierd op de tiende dag van de bedevaartsmaand, de twaalfde en heiligste maand van het islamitische jaar. Het is de maand waarin moslims op bedevaart naar Mekka gaan. Doordat een islamitische maand slechts 29 of 30 dagen telt, loopt de islamitische kalender niet synchroon met het zonnejaar.

Het centrum van de wereldwijde viering van het Offerfeest is de kleine stad Mina, dicht bij de Saoedische stad Mekka. Na zonsondergang op de negende dag van de bedevaartsmaand verzamelen de pelgrims zich in de open vlakte Muzdalifah bij Mekka, waar zij slapen.

De belangrijkste rituelen tijdens de bedevaart naar Mekka. De belangrijkste rituelen tijdens de bedevaart naar Mekka.

De volgende ochtend rapen de bedevaartgangers 49 of 70 kleine kiezels op en nemen ze die mee tijdens de voettocht naar Mina. De kiezels gooien ze in die stad tegen drie muren die de duivel symboliseren. De duivel zou hebben geprobeerd om Ibrahim te laten afzien van het offeren van zijn zoon. Het gooien van de kiezels symboliseert het straffen van de duivel.

In Nederland duurt het feest dit jaar van 9 tot en met 13 juli. Op de eerste dag is er - net als met Ied-al-Fitr - een extra gezamenlijk gebed. Daarna houdt een imam een preek. In veel islamitische landen zijn drie nationale feestdagen aangekondigd. In Marokko begint het Offerfeest dit jaar op 10 juli.

Wereldwijd vieren zo'n anderhalf miljard moslims het Offerfeest. Honderdduizenden moslims komen bijeen in Mekka. Nederland telt bijna een miljoen moslims die de komende dagen het feest vieren.

Traditioneel wordt tijdens het feest een lam, geit of koe geofferd. In Nederland gaat het meestal om een lam of een schaap. Het geofferde dier wordt verdeeld in drie stukken: een deel wordt aan de armen gegeven, een ander deel wordt verdeeld onder de familieleden en het resterende deel wordt opgegeten tijdens de viering.

Tijdens het Offerfeest moet het dier ritueel worden geslacht, op de door de islam voorgeschreven manier. Het vlees is alleen halal (rein) als het aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De slachter van een tijdens het Offerfeest geofferd dier moet een moslim zijn. Verder moet de standplaats rein (toegestaan volgens de islam) zijn, dient de slachter zorg te dragen voor het dier en moet het dier met de voorkant in de richting van Mekka worden geplaatst. Ook moet er voorafgaand aan de slacht dankbaarheid voor Allah worden geuit.

Bovendien moet het dier gedood worden door met een scherp mes in één beweging de halsslagader en de luchtpijp door te snijden. Het beest mag niet langer lijden dan noodzakelijk.

In Nederland moet een dier dat geslacht wordt vóór het doden bewusteloos worden gemaakt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor slachten volgens de joodse en islamitische regelgeving.

Het aantal tijdens het Offerfeest geslachte dieren neemt af in Nederland. In 2021 werden zo'n 37.000 schapen en 2.000 runderen zonder verdoving geslacht. Een jaar eerder waren het er ongeveer 47.000 en in 2019 zo'n 56.000. Ter vergelijking: volgens statistiekbureau CBS werden in 2021 in Nederland per dag 1,37 miljoen kuikens en ruim 47.000 varkens geslacht voor de vleesindustrie.

"Er is ook de mogelijkheid om via hulporganisaties elders in de wereld een offer te doneren aan moslims die het financieel zwaarder hebben dan jijzelf", zegt voorzitter Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) tegen NU.nl. "Dat doen Nederlandse moslims de laatste jaren steeds vaker. Het dier wordt op hun kosten in het buitenland geslacht en geschonken aan moslims daar."

In 2021 werd voor het eerst meer dan de helft van de in Nederland geofferde dieren bedwelmd geslacht. Dat aantal nam voor het derde jaar op rij toe. "Bedwelmd slachten is volgens meerdere stromingen binnen de islam toegestaan", licht Köktas toe.

Het CMO vertelde in mei tegen NU.nl dat het het kabinet zou gaan vragen om de onjuist vertaalde naam 'Suikerfeest' minder te gebruiken. Bij de naam Offerfeest is dat niet aan de orde, zegt Köktas. "Die naam doet wel recht aan de betekenis van het feest."