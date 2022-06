Grote delen van Nederland krijgen vrijdag en zaterdag te maken met temperaturen van minimaal 30 graden. In het zuidoosten kan het ook zondag tropisch warm worden. Onder meer Rijkswaterstaat en ProRail nemen maatregelen en Reddingsbrigade Nederland maakt zich op voor een druk weekend. Maar je kan zelf ook actie ondernemen om hoofd en lichaam koel te houden. Deze maatregelen kun je verwachten of zelf nemen.

Rijkswaterstaat stelt vrijdag (en mogelijk ook zaterdag) tussen 10.00 en 20.00 uur het hitteprotocol in werking voor provincies waar het kwik volgens het KNMI stijgt naar 30 graden of meer. Vooralsnog gaat het om Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het protocol houdt in dat bergers automobilisten met pech langs de weg zo snel mogelijk helpen en naar een tankstation of parkeerplaats brengen.

Weggebruikers krijgen het advies zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen. Door de hitte kan de concentratie afnemen. Ook is het verstandig een paraplu mee te nemen, die bij pech langs de weg kan dienen als parasol tijdens het wachten.

Medewerkers van ProRail controleren het spoor tijdens een zogenoemde hitteschouw. Medewerkers van ProRail controleren het spoor tijdens een zogenoemde hitteschouw. Foto: ANP

Extra treinen naar Zandvoort, ProRail let op te hete sporen

De NS rijdt in het weekend weer met extra strandtreinen naar Zandvoort aan Zee. Tussen Haarlem en de badplaats gaan er vier in plaats van twee treinen per uur. Vanuit Amsterdam rijden er zoals gewoonlijk twee directe treinen per uur naar Zandvoort.

Ook ProRail neemt maatregelen in verband met het warme weer, meldt een woordvoerder. Bij temperaturen boven de 25 graden kan een spoorstaaf wel 70 graden worden. Bij deze warmte zet staal uit, waardoor er kronkels in het spoor kunnen ontstaan. Om deze zogeheten spoorspattingen te voorkomen, houden inspecteurs preventieve inspectierondes om eventuele zwakke plekken in de rails op te sporen.

Daarnaast zullen incidentenbestrijders van ProRail op weg gaan met extra water aan boord. Mocht een trein stranden en geen stroom meer hebben, waardoor de airco uitvalt, dan kunnen zij reizigers water komen brengen. Ook geeft de spoorwegbeheerder extra water mee aan treinen die over de hogesnelheidslijn (HSL) rijden.

Schiphol gaat extra water uitdelen aan mensen die lang in de rij moeten staan. Mensen die eventueel al buiten moeten aansluiten, kunnen onder een overkapping staan, laat een woordvoerder weten. Reizigers moeten komend weekend (net als eigenlijk op alle dagen deze zomer) rekening houden met lange wachttijden op de luchthaven.

Reddingsbrigade Nederland verwacht het druk te krijgen dit weekend. Reddingsbrigade Nederland verwacht het druk te krijgen dit weekend. Foto: ANP

Reddingsbrigade: Eerste stranddag altijd beetje wennen

Reddingsbrigade Nederland verwacht een paar drukke dagen voor de boeg te hebben, maar is er klaar voor. Volgens een woordvoerder is er voldoende personeel aanwezig om toezicht te houden op de stranden en in recreatiegebieden. "We hebben heel veel nieuwe strandwachten opgeleid", zegt hij.

Nederland heeft al een aantal mooie dagen gehad, maar dit weekend zal de eerste keer zijn dat mensen weer massaal naar de stranden trekken. Zo'n "eerste dag met topweer" is altijd een beetje wennen voor mensen, ziet de reddingsbrigade jaarlijks.

De dienst roept ouders daarom op goed op hun kinderen te letten en ze niet alleen naar het water te laten gaan. Ook raadt de brigade gezinsleden aan om van tevoren af te spreken wat zij doen als ze elkaar kwijtraken. Bij reddingsbrigadeposten zijn speciale 06-polsbandje te krijgen die jonge kinderen kunnen dragen om vermissingen te voorkomen.

Verder moeten strandgasten er rekening mee houden dat het zeewater met zo'n 16 graden nog erg koud is. Binnenwateren zijn wel warmer: zo'n 20 tot 22 graden.

60 Zo kun je slapen tijdens een tropennacht

Hoge zonkracht, verbranden is snel gebeurd

Wie deze dagen de zon ingaat, doet er verstandig aan goed te smeren. De zon heeft namelijk veel kracht. Vrijdag en zaterdag zal op veel plekken sprake zijn van zonkracht 7. In het midden en zuiden van het land kan dit zelfs oplopen tot sterkte 8. Deze "uitzonderlijk hoge waarden" komen in Nederland niet vaak voor, aldus Weeronline. Bij deze waarden kan een gevoelige huid binnen een kwartier verbranden.

Ook is het verstandig om voldoende te drinken, vooral water. Het nuttigen van alcoholhoudende consumpties kan beter worden beperkt. Het is daarnaast aan te raden lichamelijke inspanning tussen 12.00 en 16.00 uur zo veel mogelijk te vermijden.

Je kunt je huis koel houden met behulp van zonwering, een ventilator of airco. Sluit de gordijnen in kamers waar de zon op staat. Hou de hitte buiten door de ramen en deuren dicht te laten. Wat ook kan helpen: hang aan de buitenkant van de woning vochtige doeken voor je ramen. Of hang je natte was uit in de slaapkamer. Dat houdt de lucht vochtiger en koeler.

60 Hoe lang kan een hond in een warme auto zitten?

Laat dieren nooit achter in de auto

Ook dieren kunnen last hebben van de warmte. Zeker van honden is bekend dat ze het snel warm hebben. De dieren kunnen alleen warmte kwijtraken door te hijgen. Daarom moet je nooit lange stukken met een hond wandelen (en al helemaal niet fietsen) als het zo warm is. Zorg dat je huisdier altijd toegang heeft tot een waterbak.

Laat dieren ook nooit achter in de auto, zelfs niet als het maar voor vijf minuten is. De politie adviseert mensen die een dier in een voertuig zien dat zichtbaar last heeft van de warmte 112 te bellen. Bij niet-spoedgevallen kunnen mensen bellen naar de alarmlijn voor dierenleed 144.

Het Nationaal Hitteplan is nog niet van stal gehaald. Het RIVM en het KNMI doen dat alleen bij aanhoudend warm weer, met temperaturen van boven de 27 graden. Zo lang houdt de hitte nu niet aan. Zondag stroomt er vanuit het noordwesten koelere lucht over het land. In het zuidoosten kan het kwik nog wel oplopen tot tropische waarden. Na het weekend is de temperatuur overal een stuk aangenamer. Maandag is het tussen de 20 en 25 graden.