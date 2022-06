Een medewerker van de Russische inlichtingendienst GRU heeft geprobeerd te infiltreren in het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hem is de toegang tot Nederland geweigerd en hij is tot ongewenste vreemdeling verklaard, meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) donderdag.

De Rus deed zich voor als een Braziliaan die bij het ICC aan de slag wilde gaan als stagiair. Hij was al aangenomen, maar kon begin april op Schiphol worden opgepakt.

Volgens Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD, komt het zelden voor dat een inlichtingenofficier "van dit kaliber" wordt opgepakt. Hij zegt dat bij de AIVD "alle alarmbellen" gingen rinkelen.

Akerboom benadrukt dat de situatie zeer bedreigend zou zijn geweest als het hem was gelukt om bij het ICC aan het werk te gaan. De infiltrant had bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot informatie en mensen die voor de GRU "zeer interessant zijn", aldus de directeur-generaal. Ook had hij meerdere strafzaken binnen het ICC kunnen beïnvloeden.

Momenteel doet het ICC onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van het Russische leger in Oekraïne. "Door zijn (valse, red.) Braziliaanse identiteit had hij ook zaken kunnen gaan onderzoeken die Rusland betreffen."

'Het was klassiek inlichtingenwerk'

Het gaat om de 36-jarige Rus Sergey Vladimirovich Cherkasov. Hij solliciteerde bij het ICC onder een valse Braziliaanse identiteit en noemde zichzelf Viktor Muller Ferreira. Hij is na zijn aanhouding teruggestuurd naar Brazilië, waar hij nog vastzit in afwachting van een strafzaak tegen hem.

Hij kon worden aangehouden door een samenwerking tussen verschillende nationale diensten, zegt Akerboom. "Het was klassiek inlichtingenwerk." Of de man al langer in de gaten werd gehouden, kan hij niet vertellen.

Infiltranten als Cherkasov worden door inlichtingendiensten illegals genoemd. Akerboom: "Het ontmaskeren van een illegal komt heel weinig voor. De GRU heeft jarenlang geïnvesteerd in het verhullen van de echte identiteit. Dat is een enorme inspanning."

Mogelijk meerdere van dit soort verdachten

Het is niet duidelijk of dit incident een opzichzelfstaande zaak is. "We zijn niet naïef en gaan ervan uit dat er meerderen van zijn kaliber rondlopen. We weten allemaal dat dit gebeurt, maar het is zelden zichtbaar", aldus Akerboom.

Cherkasov is begin april al aangehouden, maar de arrestatie is nu pas bekendgemaakt om onder meer het lopende onderzoek niet te frustreren, zegt Akerboom. Door deze zaak openbaar te maken, moet volgens hem ook bewustzijn gecreëerd worden. "We willen mensen en bedrijven erop wijzen dat dit kan gebeuren, zodat ze bij vermoedens die signalen delen."