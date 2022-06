Een man uit Arnhem die met minstens dertig ontuchtzaken in verband kan worden gebracht, moet anderhalf jaar de cel in. Ruim drie maanden voorarrest gaan ervan af. De 47-jarige Roeland P. heeft volgens de rechtbank in Zutphen 27 jonge jongens misbruikt.

P. kreeg donderdag drie jaar celstraf opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook krijgt hij een proeftijd van vijf jaar. Bovendien moet hij alle ouders die om smartengeld vroegen een bedrag van 750 of 500 euro betalen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had begin juni drie jaar celstraf geëist, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Ook zou P. volgens justitie 240 uur werkstraf moeten verrichten.

De rechtbank besloot tot een langere onvoorwaardelijke celstraf dan het OM had geëist vanwege het grote aantal slachtoffers en de lange periode waarin P. de strafbare feiten had gepleegd.

Tijdens zijn conversaties met de kinderen bracht P. het gesprek op hun geslachtsdeel. De meesten werkten mee en toonden zich. Hij legde dat vast op camera.

'Na die ene keer heb ik een keuze gemaakt'

Het kwam in één situatie tot aanraken. "Na die ene keer heb ik een keuze gemaakt. Dit was over de grens", gaf P. voor de rechtbank in Zutphen toe. "Ik ben pedofiel sinds mijn zeventiende. Ik val op jongens rond de twaalf jaar. Ik walg van seks tussen volwassenen en kinderen. Dat is een no-go. Ik heb het passend gemaakt en mezelf en anderen voorgelogen."

P. zei dat het mogelijk om 100 tot 110 incidenten gaat en dat 200 slachtoffers zich zouden kunnen melden.

P. liet kinderen vuurtjes uit plassen en gaf uitleg over masturbatie

Nadat de Arnhemmer in 2012 bij de scouting was weggestuurd omdat hij jongens zou hebben betast, ging hij steeds meer grenzen over. Uit zelfmedelijden, zo vertelde P. Als hobby fietste hij veel en toen ontdekte hij plekken waar jongens speelden.

P. bleek makkelijk met ze in contact te komen en de jongens gingen vaak mee in zijn spel. Zo liet hij ze vuurtjes uit plassen, in flesjes plassen en over dropjes plassen om ze daarna op te eten. Ook kregen ze uitleg over masturbatie, terwijl hij toekeek.

Ontuchtige handelingen vastgelegd in dagboek en filmpjes

De Arnhemmer schreef over zijn pedofiele handelingen in een dagboek. Hij overhandigde dat aan de politie na zijn aanhouding.

De rechtbank stelde bovendien vast dat P. kinderporno had gemaakt door de geslachtsdelen van de minderjarige slachtoffers te filmen. De rechter achtte ook bewezen dat de Arnhemmer in het bezit was van kinderporno.

De officier van justitie typeerde hem als een open, intelligente en behulpzame verdachte. "Maar hij heeft een spoor van ellende achtergelaten en mij de nodige slapeloze nachten bezorgd", aldus de officier tijdens de rechtszaak.

Al in 2014 kwamen er meldingen over P. binnen. In 2016 werd een onderzoek gestart en in juni 2020 kon hij worden aangehouden. Hij is inmiddels in therapie en aan het werk.

P. moet tijdens zijn proeftijd meewerken aan onaangekondigde controles van zijn computer en telefoon op de aanwezigheid van kinderporno. Ook mag hij geen contact zoeken met minderjarigen of werkzaamheden uitvoeren waarbij hij in direct contact staat met minderjarigen.