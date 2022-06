De verdachte in de zaak rondom de dood van de Limburgse Xavier Durlinger is voorlopig op vrije voeten. Volgens de raadkamer van de rechtbank is er niet langer voldoende bewijs om de negentienjarige Luca M. nog langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie (OM) laat donderdag aan NU.nl weten dat de man nog wel steeds verdachte is in de zaak.

De raadkamer heeft geoordeeld "dat er niet langer ernstige bezwaren" tegen M. bestaan. De voorlopige hechtenis is daarom opgeheven.

De negentienjarige Durlinger verdween op woensdagavond 11 mei uit Sittard. Ruim een week later werd zijn lichaam gevonden in een bos nabij de Limburgse stad. De politie liet al snel weten het vermoeden te hebben dat de man om het leven is gekomen door een misdrijf. Op 31 mei werd M. aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Durlinger.

Het OM ziet M. nog wel steeds als verdachte in de zaak. De woordvoerder laat weten dat nog niet bekend is wat nu de vervolgstappen gaan zijn.