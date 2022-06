Donny M., de verdachte in de zaak rondom de moord op de negenjarige Gino, wordt nu ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank Limburg donderdag bekendgemaakt.

De 22-jarige M. werd al verdacht van het ontvoeren en vermoorden van Gino. De jongen verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd het lichaam van Gino na aanwijzingen van M. gevonden bij een woning in Geleen.

De rechtbank Limburg heeft donderdag ook beslist om de voorlopige hechtenis van M. met negentig dagen te verlengen. De rechtbank vreest namelijk voor herhaling als M. op vrije voeten komt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat M. veel heeft misdaan. De politie beschreef de man uit Sittard als een "ernstig beschadigde jongeman". Zo werd hij in het verleden al eens veroordeeld voor kindermisbruik en een poging tot doodslag voor het gooien van een stoeptegel van een viaduct.