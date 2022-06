Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag zware straffen geëist in de strafzaak tegen drie complotdenkers. De drie beweerden dat er sprake was van een pedo-satanistisch complot in de gemeente Bodegraven.

Wouter R. hoorde 24 maanden cel tegen zich eisen, waarvan twaalf voorwaardelijk. Joost K., die beweerde dat RIVM-directeur Jaap van Dissel baby's had vermoord, moet van het OM een verplichte behandeling voor wanen ondergaan. In zijn zaak eist het OM verder een celstraf voor de duur van zijn voorarrest en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van negen maanden.

De derde verdachte, Hans de M., bood tijdens de zitting excuses aan. Ook tegen hem eist het OM een onvoorwaardelijke straf voor de duur van het voorarrest en daarnaast 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk.

De zaak draait om een onbewezen theorie dat er een pedoseksueel netwerk in Bodegraven is. Volgens de verdachten zaten onder meer een gepensioneerde huisarts en Van Dissel in dit netwerk.

Verdachten bleven vasthouden aan waanideeën

R. bleef tijdens de zitting weerspreken dat bewijzen voor een complot ontbreken. Wel heeft hij inmiddels spijt van de uitlatingen die hij heeft gedaan.

Hij zei dat hij hiertoe werd gedreven omdat het verhaal van K. en andere misbruikslachtoffers niet wordt gehoord. "Er gebeurt helemaal niks, terwijl wij nu verdachten zijn."

Ook K. blijft volharden in zijn verhaal. Tijdens een politieverhoor zei hij dat Van Dissel zich volgens hem nog steeds schuldig maakt aan strafbare feiten. "Dat spookt af en toe door mijn hoofd, maar ik heb er geen bewijzen voor."

Bij verdachten is sprake van narcisme en wanen

Zowel R. als K. zat de afgelopen tijd ter observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC). Volgens de psychiatrische kliniek heeft R. een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Daar was de verdachte het tijdens de zitting afgelopen week niet mee eens.

Het PBC stelt verder dat K. mogelijk lijdt aan paranoïde psychotische wanen. Hij zou veel drugs hebben gebruikt, onder meer cannabis. De verdachte zou verder een "vlotte verhalenverteller" zijn.

De rechter noemt hem verminderd toerekeningsvatbaar vanwege de waanstoornis op het moment dat hij de strafbare feiten beging. De komende tijd moet K. daarom een gedwongen behandeling ondergaan. Op zitting afgelopen week gaf hij aan dat hij daartoe bereid was.

De M. betuigde al eerder spijt voor zijn daden, waaronder een ernstige bedreiging aan het adres van premier Mark Rutte. Hij herhaalde dat ook afgelopen week tijdens de zitting weer. De M. moet de lichtste straf krijgen.

De vierde verdachte in deze zaak, Micha K., zit al maanden vast in Noord-Ierland. Daar wacht hij op zijn overbrenging naar Nederland.