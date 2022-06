In het hele land schijnt donderdag volop de zon en is er nauwelijks bewolking. Het wordt maximaal 25 graden, meldt Weerplaza. In het weekend volgen tropische temperaturen van boven de 30 graden.

Volg het weer Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de nacht van woensdag op donderdag is het rustig en helder met een minimumtemperatuur van ongeveer 10 graden. Er waait een zwakke wind uit het noordoosten.

Overdag gaat de zon flink schijnen en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Het wordt dus opnieuw een mooie dag om in de tuin te zitten.

Vrijdag wordt het nóg warmer en stijgt het kwik tot 30 graden. Die hitte blijft ook zaterdag hangen. Het kan dan in het zuidoosten van het land wel 35 graden worden.

Zaterdag kan zelfs de eerste tropische dag van het jaar worden, zei Weerplaza woensdag tegen NU.nl. Daarvoor moet een temperatuur van meer dan 30 graden worden gemeten in De Bilt.