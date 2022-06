De boerenorganisatie Agractie heeft in navolging van Farmers Defence Force (FDF) besloten om een protestactie op 22 juni tegen het stikstofbeleid van het kabinet af te blazen. Tijdens besprekingen deze week bleek dat de boeren meer voelen voor "een positief getoonzette manifestatie op de Veluwe om daar een statement te maken", staat in een persbericht.

"Om een gezamenlijk geluid vanuit de agrarische sector niet in de weg te staan hebben wij besloten de geplande actie op 22 juni in Den Haag niet te laten doorgaan, evenals de voorbereide vervolgacties onder meer bij het stikstofdebat op 23 juni", aldus Agractie. Hoe de actie op de Veluwe eruit gaat zien, is vooralsnog niet duidelijk.

Dinsdag meldde voorzitter Mark van den Oever van FDF al in een vlog dat de actiegroep zich niet zou aansluiten bij andere boeren die naar Den Haag zouden gaan om te protesteren. Naast FDF en Agractie is LTO Nederland een organisatie die betrokken is bij de invulling van het protest op 22 juni op de Veluwe. Agractie had vrijdag opgeroepen tot de protestactie.

Boeren blokkeerden dieseltrein uit protest

Protesterende boeren legden dinsdag een dieseltrein bij station Lichtenvoorde-Groenlo stil uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat is op grond van de Spoorwegwet verboden.

Het halveren van de stikstofuitstoot zal in verschillende gebieden in Nederland tot grote veranderingen leiden, bevestigde de natuuranalyse van het ministerie van Landbouw vrijdag.

Uit die analyse bleek dat in Limburg de stikstofuitstoot meer dan gehalveerd moet worden. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent. Veel boeren zijn het niet eens met de plannen van het kabinet om dit te realiseren.

89 Van der Wal over stikstofplannen: 'Er zullen boeren moeten stoppen'

Boeren kwamen met trekkers naar huis stikstofminister

Een aantal boeren gingen vrijdagavond met hun tractor naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) uit protest tegen de stikstofplannen. Van der Wal ging met de boeren in gesprek, maar wilde na een tijdje weer naar binnen.

"Ik heb jullie dicht bij mijn privéhuis ontvangen. Ik heb een heel goed gesprek gehad en heb jullie ontvangen. Ondertussen staan mijn kinderen binnen te trillen", zei ze.

Andere politici reageerden met afschuw op de actie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vond het niet nodig om minister Van der Wal extra te beveiligen, schreef NRC dinsdagavond.