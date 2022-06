Donny M., de 22-jarige man die verdacht wordt van de moord op de negenjarige Gino, werd in 2015 veroordeeld voor poging tot doodslag. In april van dat jaar had hij een stoeptegel van een viaduct in Sittard gegooid.

De steen kwam vlak voor het voertuig van een passerende automobilist terecht, meldt de rechtbank woensdag na berichtgeving van De Limburger.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 180 uur werkstraf waarvan 100 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde mild, omdat M. toentertijd nog geen strafblad had, spijt betuigde en verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn geweest.

Een psycholoog achtte de jongen zwakbegaafd. Ook zou hij impulsproblemen hebben. Hij diagnosticeerde de jongen met een autismespectrum- en een aandachtstekortstoornis. M. zou volgens de psycholoog zeer kwetsbaar zijn en weinig leerbaar. Het gooien met de steen zou hem slechts verminderd toegerekend kunnen worden. De rechtbank nam dat advies over.

M. 'zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht'

"Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen. Het is zeer waarschijnlijk dat de stoornis van de verdachte zijn keuzes bepaalde ten tijde van de gepleegde delicten", aldus de rechtbank, die de jongen een taakstraf van honderd uur waarvan vijftig voorwaardelijk oplegde, met een proeftijd van twee jaar.

Die proeftijd gold nog toen de jongen twee jaar later opnieuw in de fout ging. Op 28 juni 2017 mishandelde hij twee kinderen van tien en zeven jaar, en misbruikte hij een van hen. Dat maakte Phil Boonen, de advocaat van een van de slachtoffers, onlangs bekend.

Voor die criminele feiten veroordeelde de rechtbank M. in 2017 tot bijna vijf maanden jeugddetentie en een klinische behandeling bij een instelling in Eindhoven voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 23 jaar. Ook kreeg hij drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting.

M. werd in 2015 ook betrapt op het bezit van een zaklamp in de vorm van een ploertendoder. Daarvoor werd hij niet veroordeeld. De rechtbank geloofde zijn verhaal dat hij niet wist dat de zaklamp ook als wapen kon worden gebruikt.