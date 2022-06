Bestuursleden van justitievakbond Juvox hebben zichzelf "bovenmatige" vergoedingen uitgekeerd. Ook is de financiële administratie van de vakbond volledig vernietigd. Dat meldt radioprogramma Argos woensdag op basis van een door het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijgegeven onderzoek.

Argos berichtte in 2020 al over mogelijk niet-integer handelen door het bestuur. Toenmalig voorzitter Marcel Smit zou in de periode tussen 2012 en 2019 voor meer dan 170.000 euro aan declaraties bij de vakbond hebben gedaan.

De toenmalige penningmeester zou in de periode tussen 2011 en 2018 iets minder dan 300.000 euro hebben gedeclareerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot in de zomer van 2021 Juvox te laten onderzoeken, nadat een zestal medewerkers van het ministerie zich met klachten had gemeld. Zij waren eerder lid geweest van Juvox en maakten melding van niet-integer handelen door leden van het vakbondsbestuur.

Bovenmatige vergoedingen en financiële administratie vernietigd

In het rapport, dat maandag door minister Dilan Yesilgöz is gepubliceerd, wordt geconcludeerd dat de vergoedingen inderdaad bovenmatig zijn. Volgens de commissie-Juvox, die namens het ministerie het onderzoek uitvoerde, was er sprake van zowel vaste als variabele vergoedingen.

Die bedragen kwamen boven op een volledig doorbetaald ambtenarensalaris én een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten. De commissie stelt vast dat dit "zich niet verhoudt tot fiscale wet- en regelgeving".

In en andere opmerkelijke passage uit het onderzoek staat dat de financiële administratie van Juvox tot het jaar 2019 is vernietigd door de toenmalige penningmeester. De commissie kon hierdoor maar een beperkt deel van de gegevens inzien. De betreffende penningmeester zei tegen de commissie dat hij niet wist dat hij de stukken niet mocht vernietigen.

OM heeft meerdere aangiften ontvangen

Het OM heeft na de publicatie van het rapport al meerdere aangiften ontvangen, zegt minister Yesilgöz. Ze zegt verder toe de informatie te zullen delen met de Belastingdienst.

Justitievakbond Juvox heeft naar eigen zeggen zo'n drieduizend leden, onder wie ambtenaren die werken bij het Openbaar Ministerie (OM), in de rechtspraak en het gevangeniswezen. Kort na de publicatie van Argos in 2020 royeerde het bestuur een groot aantal kritische leden.

Voormalig voorzitter Smit is inmiddels opgestapt, maar hij werkt nog wel voor justitie. Zijn bestuur beschuldigde Argos van "eenzijdig", "suggestief" en "mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar" handelen. Smit deed aangifte van smaad en laster. "U gaat allen diep in de buidel tasten", zei hij destijds.