Landbouwminister Henk Staghouwer brengt geen bezoek meer aan een boer in Renswoude. De desbetreffende boer krijgt sinds het bezoek is aangekondigd regelmatig berichten die "intimiderend van aard" zijn, meldt de ChristenUnie.

Boer Jos Verdam is een actief lid van de ChristenUnie, maar is kritisch over de kabinetsplannen. "Ik wilde aanvankelijk het gesprek daarover juist met de minister voeren, maar de spanning loopt nu zo hoog op, dat ik ook vrees voor wat er op mijn erf gebeurt als we dit door laten gaan", laat Verdam weten.

Het bezoek zou vrijdag plaatsvinden in het kader van een zomertoer van bewindslieden en Kamerleden van de ChristenUnie door het land. In plaats van Staghouwer gaan nu partijleider Gert-Jan Segers en Tweede Kamerlid Pieter Grinwis bij Verdam langs.

Vorige week presenteerde het kabinet plannen om de stikstofuitstoot van boeren omlaag te brengen. Dat leverde boze reacties van de boeren op. Zij demonstreerden onder meer met tractoren bij de woning van verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en dat leidde tot veel kritiek.

Afgelopen vrijdag was er ook al een betoging van boeren bij een werkbezoek van Staghouwer aan een boerenbedrijf in het Utrechtse Snelrewaard. De boeren probeerden het terrein af te sluiten, maar de minister was toen net weg.

Net als Nederland moet Vlaanderen de stikstofuitstoot terugdringen en ook daar moeten boerderijen het veld ruimen. Dat stuit in België op fel verzet van boeren. Bovendien ontving de Vlaamse stikstofminister Zuhal Demir bedreigingen. Ze diende maandag een klacht in over een pop aan een galg met het opschrift "Demir aan de strop".