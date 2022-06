Spoorbeheerder ProRail en vervoersbedrijf Arriva overwegen woensdag aangifte te doen bij de politie wegens de blokkade van het spoor bij Lievelde in de Achterhoek. Actievoerende boeren stonden dinsdagavond korte tijd met trekkers stil op de spoorwegovergang bij station Lichtenvoorde-Groenlo. Dat is op grond van de Spoorwegwet verboden.

ProRail noemt de actie "ontoelaatbaar" en "onverantwoord". "We zijn nog in overleg over eventuele vervolgstappen", zegt een ProRail-woordvoerder. Of daar een aangifte voor nodig is of dat er andere stappen worden gezet, moet uit het overleg blijken.

De boeren legden de dieseltrein op het traject stil uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens de actievoerders vervuilt de dieseltrein een aangrenzend natuurgebied. De boeren wilden duidelijk maken dat zij niet de enigen zijn die voor stikstofuitstoot in de regio zorgen.

De actie duurde ongeveer anderhalf uur. Er zouden ook actievoerders op en langs het spoor hebben gelopen, wat eveneens verboden is. ProRail legde het treinverkeer tussen Vorden en Winterswijk stil.

"Wij willen dat de politie optreedt tegen deze gevaarlijke manier van actievoeren. De boeren hebben zichzelf, reizigers en treinpersoneel in gevaar gebracht en dat kunnen we niet tolereren. Dergelijke risico's zijn niet verantwoord. Dit moet niet meer gebeuren", vinden ProRail en Arriva. Er zijn dinsdagavond geen aanhoudingen verricht.

Verbetering: Op basis van onjuiste informatie vanuit persbureau ANP schreven wij dat ProRail en Arriva woensdag aangifte gaan doen. Dat blijkt niet te kloppen. De partijen zijn nog in overleg over eventuele vervolgstappen. Dit is aangepast.