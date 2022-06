De Gomarus Scholengemeenschap is "over de grens van het toelaatbare" gegaan door homoseksuele leerlingen te dwingen uit de kast te komen, zegt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Toch wordt de scholengemeenschap niet vervolgd, omdat ze het beleid heeft aangepast.

De instelling raakte vorig jaar in opspraak na berichten over kinderen die gedwongen werden uit de kast te komen. Een van die leerlingen werd in 2016 door schoolmedewerkers gedwongen om zijn homoseksuele gevoelens te delen met zijn ouders. Ook had de school specifieke regels opgesteld over hoe met homoseksuele leerlingen en docenten binnen de school moest worden omgegaan.

Daarmee heeft de school zich schuldig gemaakt aan dwang en "het ter verspreiding of openbaarmaking in voorraad hebben van voorwerpen waarin tot discriminatie wordt aangezet", aldus het OM. "De school was voor lhbtiq+-leerlingen een onveilige plek."

Nadat de scholengemeenschap in opspraak was geraakt, heeft het bestuur besloten een nieuw beleid te voeren. Nu wordt geen onderscheid meer gemaakt in de behandeling van homoseksuele en heteroseksuele leerlingen.

Justitie vindt dat de school strafbaar is, maar omdat "een van de doelen van het OM bij strafrechtelijk ingrijpen het delict te doen stoppen" is, wordt de school niet vervolgd.

De onderwijsinspectie oordeelde eind mei al dat de scholengemeenschap weer veilig is voor iedereen.