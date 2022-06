Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zat in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw "propvol". Zeker tachtig mensen sliepen in twintig van de vijftig door het Rode Kruis opgezette tenten. Ook alle 130 stoelen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waren bezet.

Naast op stoelen en in tenten sliepen ook nog eens tientallen vluchtelingen in een sportzaal. Ook werden 95 asielzoekers naar een grote tent in Stadskanaal gebracht. Deze crisisnoodopvang in Stadskanaal is verlengd, aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De gemeente Stadskanaal liet eerder al weten de drukte in het nabijgelegen Ter Apel "met lede ogen" aan te zien. De Groningse gemeente beloofde asielzoekers die niet meer in Ter Apel terechtkunnen te zullen opvangen.

Het Rode Kruis plaatste in totaal vijftig tenten voor tweehonderd asielzoekers op het terrein van het COA in Ter Apel. Afgelopen nacht waren er tachtig mensen die gebruikmaakten van twintig tenten.

De tenten zullen zeker enige tijd blijven staan, want er is sprake van een "absolute noodsituatie", zo zegt het COA. Met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is eigenlijk afgesproken dat niet meer dan tweeduizend mensen de nacht zullen doorbrengen in het Groningse dorp.

"Maar we zijn dankbaar dat Westerwolde ook vindt dat het plaatsen van tenten nu een oplossing is om te voorkomen dat mensen 's nachts buiten in het gras moeten zitten. Dat is niet acceptabel", aldus het COA.

Vooral noordelijke provincies spannen zich in

Het COA zegt dat vooral gemeenten in de noordelijke provincies momenteel "een onvoorstelbare inspanning" leveren om slaapplekken te vinden voor de asielzoekers. Eerder liet Stadskanaal dus al weten de druk op Ter Apel te willen verlichten. Woensdagochtend maakte de Groningse gemeente Veendam bekend maximaal honderd asielzoekers uit Ter Apel te zullen overnemen.

Een structurele oplossing voor langere tijd is nog niet in zicht. Het COA verwacht dat Ter Apel de komende weken steeds te weinig slaapplaatsen zal hebben voor het aantal arriverende vluchtelingen.