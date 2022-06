Aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in het Noord-Brabantse Oisterwijk wordt verplaatst naar een andere locatie. Eerder deze week woedde er een zeer grote brand in de fabriek. Het was niet de eerste keer dat er brand bij het bedrijf uitbrak. Omwonenden en bedrijven in de buurt zijn het zat.

Het besluit om de fabriek naar een andere locatie te verhuizen, is genomen na overleg tussen het bedrijf en de gemeente Oisterwijk. De gemeente had eerder al aangegeven een diepgaand onderzoek naar de brand te starten.

Dat onderzoek heeft mogelijk verregaande gevolgen voor de vergunningverlening aan Fire-Up. Burgemeester Hans Janssen is bereid om "afhankelijk van de resultaten van het onderzoek vergaande stappen te zetten in het kader van de vergunningverlening". Dat betekent dat het bedrijf de vergunningen kan kwijtraken.

Het was niet voor het eerst dat er brand was bij het bedrijf. Omwonenden en bedrijven in de buurt zijn bang dat zij op den duur ook schade zullen oplopen.

42 Grote brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk

Fire-Up heeft lessen getrokken uit eerdere branden

Fire-Up zegt zelf dat het onderzoek nog loopt en dat het nog te vroeg is om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Verder zegt het bedrijf dat het lessen heeft getrokken uit de eerdere branden, die net als de brand van deze week in het magazijn plaatsvonden. Fire-Up zou naar aanleiding van die incidenten maatregelen hebben getroffen om brand en rookontwikkeling te voorkomen.

"Nu wachten wij eerst de onderzoeksresultaten af over de oorzaak van dit incident, voordat wij verdere stappen ondernemen. Wat we zeker weten, is dat we na overleg met de gemeente besloten hebben om het magazijn op een andere locatie dan De Nedervonder 13 op te zetten", aldus Fire-Up in een persbericht.

Brandweer verstuurde maandag NL-Alert

In de nacht van zondag op maandag werd de brand met schuim geblust door de aanwezige blusinstallatie. Maandagochtend laaide het vuur toch weer op. De brandweer verstuurde een NL-Alert om mensen te waarschuwen dat zij ramen en deuren moesten sluiten en mechanische ventilatie moesten uitschakelen.

Rond 15.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Het gloednieuwe pand van de fabriek ging verloren.