De temperaturen stijgen aan het einde van de week naar tropische waarden. Zaterdag kan het in het zuidoosten van het land tot wel 35 graden worden, laat Weerplaza woensdag weten. Maar of het de hele dag overal zo warm blijft, is nog maar de vraag.

Vrijdagmiddag stijgen de temperaturen naar 24 graden op de Wadden en naar maximaal 30 of 31 graden in het zuiden. In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het relatief warm met temperaturen net onder de 20 graden.

Het kwik stijgt zaterdag nog verder. Met name in het zuiden en zuidoosten wordt het puffen. "De kans is groter dan 50 procent dat een groot deel van het land boven een temperatuur van 30 graden uit komt", zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. Hij waarschuwt dat het vooral in de middag broeierig kan aanvoelen.

Het zou best kunnen dat het kwik ook in De Bilt tot boven de 30 graden stijgt, wat zou betekenen dat er officieel sprake is van een tropische dag. Daarmee zou zaterdag de eerste tropische dag van het jaar kunnen worden. In Limburg werden in mei al tropische temperaturen gemeten, maar toen bleef het in de rest van het land onder de 30 graden.

Koelere lucht komt, maar onduidelijk wanneer

Het is nog niet duidelijk hoelang het komend weekend heet blijft. Een gebied met koelere lucht trekt namelijk naar het land, maar het is nog onzeker wanneer dat gebeurt. Volgens Weerplaza kan dit gebied zaterdag in de loop van de dag al zorgen voor koelere lucht in het noorden. "Er zijn zaterdag scenario's mogelijk waarin het in Limburg 35 graden is en op de Wadden 15 graden." Maar in een ander model komt het gebied later, waardoor het zondag in een groot deel van het land opnieuw 30 graden wordt.

Festival Pinkpop heeft maatregelen getroffen in verband met het weer. Op het terrein in het Limburgse Landgraaf worden extra waterpunten ingezet en de bezoekers worden geïnformeerd over de hitte.

Om een Nationaal Hitteplan in werking te stellen, moet het langere tijd heet blijven. Maar zoals het er nu voor staat, lijkt de hitte van korte duur te zijn.