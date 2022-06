Woensdag wordt een zonovergoten dag met hoge temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag is er kans op wat stapelwolken, maar het blijft droog.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het helder en windstil. Het wordt 8 tot 12 graden en er is kans op lichte mistbanken.

In de ochtend warmt het snel op doordat de zon zich flink laat zien. 's Middags is het 22 graden aan zee tot 28 graden in het zuidoosten van ons land.

Later op de dag is er kans op lichte stapelwolken, maar het blijft droog. Er waait een zwakke noordoostelijke wind.

Donderdag wordt het vergelijkbaar weer en zal de zon opnieuw veel schijnen.