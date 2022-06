Het Rode Kruis gaat vijftig tenten bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel weghalen. "Het is een pressiemiddel om de overheid te bewegen tot actie", laat een woordvoerder donderdag aan NU.nl weten. De noodhulporganisatie had de tenten maandag- en dinsdagavond op het terrein geplaatst, omdat er te weinig slaapplekken waren voor de asielzoekers in Ter Apel.

Wanneer het Rode Kruis de tenten precies weghaalt, is nog niet bekend. Maar het zal volgens de woordvoerder "binnen een aantal dagen" gebeuren.

De Nederlandse tak van het Rode Kruis constateert dat de asielzoekers tijdenlang geen voedsel, water en overige nodige hulp hebben gehad. "Dit is een onmenselijke situatie en op deze manier kan het Rode Kruis geen goede ondersteunende hulp bieden", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. "We willen er zijn voor de mensen in nood, maar deze situatie is onhoudbaar en onmenselijk."

Volgens de hulporganisatie kregen de mensen die in de Rode Kruis-tenten overnachtten na woensdag 22.00 uur geen water, voedsel of andere nodige ondersteuning meer. Vervolgens braken op het terrein opstootjes uit en werd er gestolen uit de tenten, meldt het Rode Kruis. De organisatie zegt donderdag om 13.00 zelf voedsel en water te hebben geregeld voor deze groep mensen.

Het Rode Kruis roept de overheid en alle verantwoordelijken op "zo snel mogelijk" met een oplossing te komen. "We moeten echt nu aan een andere oplossing werken als overheid. Mensen geen voedsel en geen water geven, kan echt niet", zegt de Rode Kruis-woordvoerder tegen deze site.

Van Schaik is in spoedoverleg met het COA en staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) om te spreken over de situatie.

Rode Kruis beseft dat oplossing langer kan duren dan gestelde termijn

Het Rode Kruis beseft dat bij het verstrijken van het zelfgekozen ultimatum mogelijk nog geen oplossing is gevonden voor de asielzoekers. Dat noemt Van Schaik in gesprek met NU.nl "een duivels dilemma", maar de asielzoekers zouden ook nu al lijden onder de situatie in Ter Apel.

"Het was onveilig vannacht", stelt Van Schaik. "Dan kunnen we tenten gaan neerzetten, maar de verantwoordelijkheid ligt bij het COA. Op deze manier vinden wij het volstrekt onacceptabel en onmenselijk om mensen onderdak te bieden."

Tenten waren 'pure noodoplossing'

De vijftig tenten werden volgens het Rode Kruis aangeboden als "pure noodoplossing" op de korte termijn. "In ieder geval kunnen nu tweehonderd mensen tijdelijk terecht op een veldbed", liet een Rode Kruis-woordvoerder dinsdag weten. Volgens de noodhulporganisatie voldoen de tenten niet aan de humanitaire standaarden voor langdurige opvang.

Het opvangcentrum in Ter Apel heeft voor veel asielzoekers geen plek. In de nacht van zondag op maandag moesten iets meer dan honderd mensen op een stoel in het aanmeldcentrum slapen. De problemen op de opvanglocatie spelen al maanden.

De grote nood in de asielopvang is "een crisis die het Rijk zelf creëert en in stand houdt", zo schreven de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) dinsdag in een advies aan het kabinet.