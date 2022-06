Het Rode Kruis heeft dinsdagavond vijftig extra vierpersoonstenten voor tweehonderd asielzoekers neergezet bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel. Maandagavond plaatste de noodhulporganisatie al tien van deze tenten voor veertig mensen op het terrein van het aanmeldcentrum in de Groningse plaats. Het totale aantal mensen dat nu in een tent terechtkan, komt hiermee op 240.

Het Rode Kruis wil met klem benadrukken dat deze tenten geen goede langdurige opvangplek zijn. Volgens de noodhulporganisatie voldoen ze niet aan de humanitaire standaarden.

Volgens het Rode Kruis moet er nu "heel snel" een oplossing komen. "Een tent, een gymzaal waar je moet slapen met je familie zonder privacy. Slapen in een stoel of op de grond. Dit is hoe wij in Nederland mensen verwelkomen die op de vlucht zijn en misschien wel de vreselijkste ervaringen achter de rug hebben", concludeert Marieke van Schaik, directeur van de Nederlandse tak van de noodhulporganisatie. "Dit moeten we niet willen."

Het Rode Kruis laat weten de tenten aan te bieden als "pure noodoplossing". De noodhulporganisatie voegt daaraan toe dit niet voor lange tijd te doen. "In ieder geval kunnen nu 240 mensen tijdelijk terecht op een veldbed", laat een Rode Kruis-woordvoerder weten aan NU.nl.

Een medewerker van het Rode Kruis zet een van tenten op. Een medewerker van het Rode Kruis zet een van tenten op.

Rode Kruis heeft nog ruim honderd tenten beschikbaar

Het Rode Kruis heeft nog tussen de honderd en tweehonderd extra tenten beschikbaar, zegt de Rode Kruis-woordvoerder. De tenten zijn niet specifiek voor asielzoekers maar voor noodsituaties in het algemeen. Het gaat om allemaal vierpersoonstenten.

Het opvangcentrum in Ter Apel heeft te maken met een grote toeloop waar geen plek voor is. In de nacht van zondag op maandag moesten iets meer dan honderd mensen op een stoel in het aanmeldcentrum slapen.

De grote nood in de asielopvang is "een crisis die het Rijk zelf creëert en in stand houdt", zo schreven de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) dinsdag in een advies aan het kabinet. Gemeenten moeten voortaan kunnen worden verplicht tot het opvangen van asielzoekers. Daarvoor moet dan wel geld beschikbaar gesteld worden.